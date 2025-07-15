Под колесами автомобиля погиб старейший в мире бегун-марафонец

В Индии погиб самый старый в мире марафонец Фауджа Сингх. В возрасте 114 лет он попал под машину в родной деревне. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в поселении Биас Пинде, штат Пенджаб. Спортсмен пытался перейти дорогу недалеко от своего дома, когда его сбила машина. В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы и скончался.

Смерть Сингха подтвердили в британском беговом клубе и благотворительной организации Sikhs In The City. Представители клуба также сообщили, что предстоящие спортивные мероприятия в лондонском пригороде Илфорд, где Сингх жил с 1992 года, будут посвящены памяти спортсмена и его достижениям.

Марафонец Сингх родился в семье фермеров в Пенджабе в 1911 году. Бегом он начал заниматься, когда ему было 89 лет. В 2000 году он принял участие в самом первом своем марафоне. В 2023 году мужчина пробежал дистанцию в Торонто за 5 часов 40 минут, установив тем самым свой личный рекорд. Когда Фаудже исполнилось 100 лет, с юбилеем его поздравила сама королева Великобритании Елизавета II.

Несмотря на его спортивные достижения, книга рекордов Гиннесса не смогла их признать из-за проблем со свидетельством о рождении индийца. Причина тому, отсутствие в 1911 году официальных записей о рождении в его родной стране.

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