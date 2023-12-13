Под Екатеринбургом истощенные собаки неделю пытались согреть тело замерзшей пенсионерки

В одном из домов Свердловской области обнаружили тело пенсионерки с шестью собаками, которое пролежало там неделю. Женщина замерзла в своем доме, где не было отопления.

Как рассказали URA.RU в фонде зоозащиты, женщина жила в доме без воды и тепла — газ в нем отключили еще полгода назад. Внутри был бардак, повсюду лежали фекалии.

«Собаки в истощенном состоянии, пытались ее согреть. Из шести выжили шестеро, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за голода, и трех кошек — все в ужасном состоянии», — рассказала волонтер Виктория.

Волонтеры ищут собакам новый дом. Однако животные ведут себя достаточно агрессивно, когда их пытаются покормить. По-видимому они защищают свою хозяйку.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил, что в обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются сотрудники полиции территориального ОВД.

Ранее под Екатеринбургом в приюте заживо сгорели десятки собак. Спасти удалось лишь тех, кто содержался в вольерах.