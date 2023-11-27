Под Астраханью прооперировали малыша после удара детской машинкой в живот

Под Астраханью 20-летний геймер чуть не убил трехлетнего малыша. После проигрыша в компьютерной игре он с силой бросил в живот ребенка игрушечную машинку, мальчику потребовалась операция.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Искряное. Сожитель матери играл на компьютере, а рядом занимался трехлетний сын девушки.

После проигрыша он схватил пластиковую машинку и бросил в живот ребенка. Тот упал, началось кровотечение в брюшной полости.

Несовершеннолетнего увезли в больницу, потребовалась операция. У малыша, кроме травмы живота, может быть черепно-мозговая.

После случившегося молодой человек сбежал – его разыскивают. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Красногорске двухлетняя девочка отравилась наркотиками. Она находится в тяжелом состоянии.