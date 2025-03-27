Не 145 человек: спустя год после теракта в «Крокусе» назвали точное число жертв

Спустя год после теракта в «Крокусе» стало известно точное число погибших. В большинстве источников фигурирует цифра 145, однако в материалах уголовного дела указано 146 жертв.

Об этом узнало ИА Регнум. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил изданию: «В материалах уголовного дела фигурирует 146 погибших, 6 из них — несовершеннолетние».

Многие средства массовой информации продолжают публиковать информацию о 145 погибших. В некоторых материалах фигурируют цифры 144 и 143.

Издание отмечает, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин говорил о 146 погибших. В большом интервью «Российской газете», вышедшем два месяца назад, он сообщал, что в здании концертного зала погибли 146 человек, но информация буквально затерялась в объемном тексте.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы стала носить специальную записку после теракта. Пострадавшая в «Крокусе» просит в ней покормить собак. Известно, что в день трагедии она разминулась с террористами и таким образом выжила, женщина помогала другим спастись из концертного зала.