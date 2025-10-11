Почувствовала себя плохо: у 23-летней матери двоих детей остановилось сердце в стоматологии

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 23-летней жительницы Липецкой области. Девушка скончалась на приеме в стоматологическом кабинете, передает портал Gorod 48.

По информации журналистов, мать двоих детей из села Ольшанец приехала в город Задонск для прохождения лечения. Во время приема 10 октября ей внезапно стало плохо.

Медики стали оказывать помощь пациентке. Несмотря на старания специалистов, спасти девушку не удалось. Что стало причиной смерти жительницы Липецкой области, пока не известно. Для ее установления тело россиянки будет направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее похожий случай произошел в Перми. Там 35-летний местный житель впал в кому и умер после удаления зуба мудрости.