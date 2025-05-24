Почувствовала резкую боль, когда купалась: рыба-хирург разрезала ногу российской туристке в Египте

Поездка на египетский курорт закончилась для россиянки травмой. Рыба-хирург разрезала ногу туристке. Рана оказалась серьезной, поэтому пострадавшая девушка намерена обратиться в стационар, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянка, работающая турагентом, почувствовала резкую боль, когда купалась. Когда она достала ногу из воды, то увидела травму, а рядом проплывающую рыбу-хирурга. Они известны своим коварным поведением и способны ранить человека, даже если тот просто стоит в воде.

Девушке оказали помощь и зашили порез. Однако нога по-прежнему горячая и отекшая. В связи с этим россиянка планирует обратиться в стационар, чтобы избежать риска заражения инфекционными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что на Бали участились случаи нападения ядовитых змей на туристов из РФ. Пресмыкающиеся заползают в отели и другое жилье.