40-летняя женщина умерла на даче под Саратовом из-за залетевшей в рот осы

Под Саратовом 40-летняя женщина скончалась из-за залетевшей в рот осы. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли ей помочь.

Подробности сообщает Life.ru.

Трагедия произошла в СНТ «Энергия». Оса случайно залетела россиянке в горло. В результате случился приступ астмы, женщина стала задыхаться и умерла.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, насколько агрессивны осы и как от них защититься. По словам эксперта, они не нападают без причины – укусы случаются, когда насекомое чувствует агрессию со стороны человека.

Специалист отметил, что после укуса возможна аллергическая реакция: у кого-то будет покраснение, другие получат отек Квинке или анафилактический шок.

Лебедев советует сразу после укуса приложить к месту холод, принять антигистаминный препарат, обработать рану антисептиком и помазать гормоном.

Чтобы избежать укусов, не следует махать руками и пытаться отогнать осу. Иначе она перейдет к самообороне. На пикниках советуют переливать напитки в стаканы, чтобы увидеть попавших в банки и бутылки ос.