Почтил память и выразил соболезнования: оппонент погибшего 14-летнего боксера простился с ним

Молодой спортсмен, который участвовал в поединке с 14-летним сверстником в Первоуральске, пришел, чтобы проводить юношу в последний путь. Также на церемонии присутствовали сотни жителей города.

Подросток, по данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, набрался смелости и посетил церемонию прощания. Он почтил память погибшего оппонента, а также выразил соболезнования его родителям и близким.

Всего проводить в последний путь подростка пришли сотни жителей Первоуральска. На церемонии были замечены родные и друзья мальчика, его одноклассники и учителя, а также тренеры и ребята из секции бокса.

Трагичный случай произошел 17 декабря. Юный спортсмен получил серию ударов в ходе поединков, упал в обморок и через некоторое время умер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что погибший после поединка 14-летний боксер из Первоуральска имел заболевание. Об этом рассказала женщина, которая была на церемонии прощания с мальчиком.