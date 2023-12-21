Имелось сопутствующее заболевание: выяснились новые подробности смерти 14-летнего боксера

Стали известны новые подробности гибели 14-летнего боксера в Первоуральске. Женщина, которая была на соревнованиях, рассказала журналистам Ura.ru, что у мальчика имелось сопутствующее заболевание.

Жительница Первоуральска пришла на церемонию прощания с юным спортсменом, погибшим после боксерского поединка. В беседе с журналистами, которые тоже пришли на траурное мероприятие, она рассказала, что в день трагедии сначала вызвали простую скорую. Через 25 минут приехал реанимобиль и забрал юного боксера.

«Сначала в детской (реанимации) лежал, потом во взрослой, а потом вот… (умер). Сопутствующее заболевание у него было», — рассказала женщина.

Также очевидица поведала, что в какой-то момент после потери сознания у мальчика пошла пена изо рта.

Ранее сообщалось, что боксер Николай Валуев назвал организаторов смертельного поединка виновными в случившемся. По его словам, они должны понести ответственность за гибель участника.