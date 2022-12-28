Почти супермен: мужчина прогнал грабителей в одних трусах

Житель Австралии обнаружил, что его грабят, когда находился абсолютно голым. Он успел надеть трусы и прогнал злоумышленников. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел утром 26 декабря в австралийском городе Голд-Кост. 50-летний Стив Миддлтон проснулся, выглянул в окно и увидел, что кто-то открывает дверь его машины. Мужчина сначала подумал, что это бойфренд его дочери.

«Затем я увидел, что с другой стороны машины появился еще один человек. И тогда я подумал: «Черт, нас пытаются ограбить», – поделился эмоциями житель.

В этот момент хозяин автомобиля был абсолютно голым. Но он не растерялся, надел трусы и выбежал на улицу. Преступники заметили его и решили убежать, но он догнал их и схватил одного из мужчин за футболку. Двое других злоумышленников попытались ударить его битой и ножом. Потерпевший во время потасовки получил легкое ножевое ранение. Грабителям удалось скрыться.

Ранее мы писали о том, как полуголый насильник врезался в стекло и умер на глазах у несостоявшейся жертвы. Это произошло в Бразилии, в городе Сальвадор.