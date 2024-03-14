Почти полмиллиона жителей в зоне смертельной опасности: насылающий рак бездомный кот бродит по Фукуяме

Жители японского города Фукуяма оказались в смертельной опаности. Все дело в бездомном коте, который искупался в химикатах и теперь бродит по улицам, передает РЕН ТВ.

Животное каким-то образом забрело на территорию завода и там свалилось в чан с химикатами. В резервуар находился шестивалентный хром — вещество, которое вызывает при контакте рак или может повредить хромасомный ряд человека.

После кот выбролся с территории завода и отправился разгуливать по городу. В зоне опаности оказались почти полмиллиона человек. В настоящий момент животное разыскивают коммунальные службы. При этои улицы Фукуямы обрабатывают специальными реагентами.

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