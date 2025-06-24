«Почти не разговаривает, потому что труп лежит фактически»: россиянин два года издевается над пожилой матерью

Жительница Краснодара рассказала, что над ее пожилой знакомой два года издевается сын. По ее словам, мужчина практически не кормит пенсионерку и отбирает всю ее пенсию, чтобы покупать себе алкоголь. Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, до приезда сына 86-летняя россиянка была веселой и активной. Однако, когда мужчина перебрался к матери, она перестала выходить из дома. Более того, около года женщина не встает с кровати и лежит на грязном матрасе в условиях антисанитарии.

«Она уже почти не разговаривает, потому что, ну, труп лежит фактически. Мебели нет в квартире, запах, грязь. Ощущение, что он ее не кормит. Она почти не встает», - рассказала собеседница СМИ.

Соседи пенсионерки поделились, что неоднократно слышали ее крики, доносящиеся из квартиры. Но полиция и соцработники лишь проверяли документы ее сына, но ничего более не предпринимали.

Как отметила знакомая пожилой женщины, после огласки историей заинтересовалась прокуратура. Пенсионерку пообещали отправить в дом престарелых.

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