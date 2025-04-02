Почти не говорит, не может жевать: семья девочки-инвалида требует наказать врачей подмосковного роддома

Семейная пара из Подмосковья намерена добиться справедливого наказания для врачей, которые не оказали должную помощь ребенку. Девочка в свои пять лет почти не говорит, не может жевать, не пьет самостоятельно и испытывает другие проблемы, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

Все началось с того, что врачи отказались проводить кесарево сечение будущей матери, несмотря на признаки гипоксии у малыша. После родов, как утверждают родители, ребенок не был как следует осмотрен. Спустя три месяца у девочки произошло кровоизлияние, а голова стала увеличиваться. В другой больнице паре сказали, что дочери нужна операция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако конкретные лица в нем не фигурируют. А оба врача, ответственные за состояние ребенка, по-прежнему занимают свои должности. Родители девочки в связи с этим переживают, что проявленная халатность может остаться безнаказанной.

Ранее сообщалось о враче, который накачивал пациентов сильнодействующими веществами. Специалист делал это, чтобы люди не мешали ему работать ночью.