Чтобы они «дали ему отдохнуть»: уставший от пациентов врач накачивал их сильнодействующими веществами

В клинике Вюрселена девять человек погибли из-за инъекций, который им ставил врач. Специалист доводил пациентов до состояния овоща, чтобы они не мешали ему работать ночью, передает Bild.

Смертельные инъекции ставились в клинике Вюрселена. Врач пичкал больных сильнодействующими веществами и «отдыхал от них». Об этой схеме он рассказывал коллегам.

Другие сотрудники больницы описывали специалиста как высокомерного человека, который хвастался своим опытом. Мужчина предпочитал ночные смены, но при этом не мог терпеть пациентов. Среди них были не только тяжелобольные. Некоторые из людей шли на поправку. Теперь у них наблюдаются осложнения, вызванные использованием препарата.

Ранее сообщалось, что мать отравила насмерть двухлетнего сына наркотиками. Она пыталась успокоить ребенка при помощи запрещенных веществ.