Почти год спал со школьницей: мигранта заподозрили в изнасиловании юной петербурженки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства преступления в отношении несовершеннолетней жительницы Санкт-Петербурга — мать девочки заявила, что ее дочь изнасиловал мигрант. Сейчас мужчину разыскивают, передает Фонтанка.

Женщина узнала о случившемся и обратилась за помощью в полицию недавно. Она рассказала правоохранителям, что 30-летний знакомый сожителя, который приехал на заработки в Россию из-за рубежа, насиловал ее несовершеннолетнюю дочь на протяжении девяти месяцев. В отношении девочки совершались противоправные действия с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года.

Петербурженка описала предполагаемого злоумышленника стражам порядка, а также назвала его имя. Мигрант, подозреваемый в изнасиловании школьницы, приехал в северную столицу из Киргизстана. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Липецке правоохранители задержали мужчину, который находил школьниц в соцсетях и растлевал под городским мостом. От руки мужчины, по предварительным данным, пострадали 13 несовершеннолетних.