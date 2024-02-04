Почти 25 лет провел в тюрьме: бывший заключенный ударил ножом в живот 52-летнего любителя японской кухни

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения на посетителя суши-бара в Кировске Ленинградской области. За причинение тяжкого вреда здоровью был задержан мужчина, который уже отбывал наказание за убийство, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел накануне, 3 февраля. Ночью в одном из суши-баров Кировска двое посетителей повздорили. Что стало причиной спора, пока неизвестно. В какой-то момент один из них ударил оппонента в живот ножом. В результате нападения пострадавший выжил и оказался в больнице.

Его обидчика оперативно задержали. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина. Всего он провел в колонии 25 лет. Сейчас подозреваемый находится в ИВС.

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