Почему медики не смогли проехать к 14-летнему боксеру в критическом состоянии: рассказали в ЦРДМ

Стало известно, почему медики не смогли проехать к 14-летнему боксеру в критическом состоянии на соревнованиях в Первоуральске. Оказалось, что шлагбаум, который помешал автомобилю, находится на частной территории, передает Газета.Ru.

Об этом журналистам рассказала директор первоуральского центра развития детей и молодежи (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова. По ее словам, шлагбаум, который стал препятствием на пути машины скорой помощи, не относится к центру, а расположен на частной территории.

«Скорая помощь выбрала для себя этот подъезд. Если бы они ехали с другой стороны, то это время примерно таким же получилось бы. Не готовы сейчас оценить эту обстановку. Но это частная территория», — рассказала женщина.

Также Евдокимова сообщила, что с мальчиком, в поединке с которым погиб его сверстник, сейчас работают психологи.

Ранее стало известно, что дети расчищали дорогу для скорой, которая ехала к юному боксеру в Первоуральске. Она была занесена снегом.