Дети расчищали дорогу для скорой: стали известны подробности смерти 14-летенго боксера

Стали известны подробности истории, в результате которой умер 14-летний боксер на соревнованиях в Первоуральске. Оказалось, что дорога к отелю была завалена снегом. Он мешал автомобилю скорой помощи добраться до места. Чтобы ускорить этот процесс, другие дети стали самостоятельно расчищать путь, передает E1.ru.

Свидетелями случившегося стали случайные прохожие. Они наблюдали за тем, как несовершеннолетние без верхней одежды в панике расчищали заснеженный проезд для машины скорой помощи. А один из взрослых поднимал шлагбаум. В итоге фельдшер не стал дожидаться, когда путь будет проложен, и направился в сторону отеля пешком.

Однако помощь 14-летнему спортсмену все равно не удалось. Мальчик, получивший удары от сверстника, упал на ринг и больше не поднялся. Скорой все-таки удалось забрать несовершеннолетнего, но по дороге в больницу он скончался.

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