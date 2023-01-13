Поцеловал труп: невеста неожиданно умерла в день своей свадьбы

33-летняя Надя Джозеф из Восточного Лондона неожиданно скончалась прямо в день своей свадьбы. Жених поцеловал ее с утра и не получил никакой реакции. Тогда он понял, что в постели лежит уже мертвая девушка.

Надя приехала с 10-летним сыном в Тринидад и Тобаго к своему жениху Девону Госину. Перед свадьбой они с мужчиной долго общались, но перед самой церемонией решили еще немного времени провести вместе, поэтому Джозеф прилетела за несколько недель. Однако даже это не могло заставить девушку перестать нервничать. В ночь перед свадьбой она не могла уснуть и долго ворочалась, но потом все-таки погрузилась в сон.

Утром дня церемонии Девон поцеловал невесту, как делал это всегда, чтобы разбудить ее. Но в этот раз от Нади не последовало никакой реакции. Мужчина проверил ее состояние и понял, что она находится без сознания. Госин вызвал скорую помощь, но медикам не удалось реанимировать девушку. Надя Джозеф скончалась во сне из-за заболевания печени, о котором не было известно даже ее родственникам. Только ее сестра знала об этих проблемах, но была уверена, что Надя выздоровела.

Медики заключили, что печень Джозеф была сильно повреждена. Так что даже в случае обращения к врачам она бы все равно скончалась в течение двух недель.

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