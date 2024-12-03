Побила и оттаскала за уши: школьница пожаловалась на учительницу, которая была лучшим педагогом в 2022 году

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации об избиении ученицы в одной из московских школ. В совершении противоправного деяния обвиняют лауреата всероссийского конкурса среди классных руководителей, передает Telegram-канал Mash.

Свою версию случившегося журналистам представила мама четвероклассницы. По ее словам, дочь отказалась убрать учебники перед прогулкой, а педагог за это ее избила и оттаскала за уши.

Учительница, признавая лучшей в 2022 году, опровергает вышесказанное. Педагог утверждает, что девочка устала во второй половине дня и не хотела идти на уроки. После просьбы позвонить родителям она стала вести себя агрессивно и пинаться. Также работницы школы утверждает, что несовершеннолетняя часто ведет себя агрессивно, особенно когда ее называют по имени, потому что оно ей не нравится.

Ранее в Кемерове мужчина избил в школе 12-летнего ребенка, обидевшего его сына. После пережитого пострадавший мальчик перестал выходить из дома.