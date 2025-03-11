Побежал спасать напарника, который недавно устроился: раскрыты подробности гибели охранников при атаке БПЛА

Раскрыты некоторые подробности гибели двух охранников распределительного центра супермаркета в Домодедово. Предположительно, 50-летний мужчина побежал спасать 37-летнего напарника, который недавно туда устроился.

О соответствующей версии следователей сообщает mk.ru.

Издание сообщает, что 37-летний сотрудник погиб при взрыве машины на парковке, а его коллега получил тяжелую травму – осколок пробил череп. Старший напарник впал в кому и умер.

Известно, что супруга погибшего собирается приехать в столицу. Мужчина работал в регионе вахтовым методом, он родом из Тамбовской области. У умершего остались жена и дочь. Ребенок недавно закончил школу.

Супруги созванивались в последний раз вечером 10 марта. 11 числа мужчина заступил на службу.

Водитель торговой точки подъехал к парковке вскоре после первого взрыва. Он увидел лежащих охранников и стал звонить в экстренные службы. Люди в это время пытались остановить раненым кровь.

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