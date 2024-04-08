«Поберегите глотки»: Симоньян сообщила о попытке сорвать премьеру фильма про Донбасс в Италии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о попытке сорвать премьеру фильма про Донбасс, в Риме. Речь идет о картине «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» режиссера Татьяны Борщ.

К кинотеатру, где была премьера документального фильма, пришли активисты с плакатами – они выкрикивали «всем известный лозунг». Подробностями Симоньян поделилась в своем Telegram-канале.

«Активисты столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами…», - указала Симоньян, обвинив в попытке срыва показа украинских неонацистов.

Несмотря ни на что, зал был полон, собрался аншлаг. Симоньян подчеркнула, что «итальянцы искренне хотели узнать о Донбассе», в фильме рассказывалось также о причинах СВО. Режиссер присутствовала на показе по видеосвязи.

Фильм впервые был показан в ЕС. Его представят еще в трех городах Италии. Каких именно, не уточнялось.

«Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», - заключила Симоньян.

Ранее она публично обратилась к одному из российских банков после блокировки карты военному корреспонденту. На нее поступали переводы для помощи жителям Белгорода. Симоньян в публикации заявила, что «объяснений ждет вся страна».