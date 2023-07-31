По решению руководства: пятилетнего ребенка не пускают в детский сад из-за неизлечимой болезни

В Тюмени пятилетнего мальчика, который болен муковисцидозом, не пускают в детский сад. Сотрудники учреждения и медики отказались контролировать прием ребенком лекарственных средств.

Родители мальчика хотели попросить руководство детсада, чтобы воспитатели хотя бы контролировали прием необходимого ему для жизни препарата. Малыш может принимать его без чьей-либо помощи, но иногда забывает это делать.

Пара получила отказ, поскольку образовательное учреждение не обладает медицинской аккредитацией. Затем родители обратились в поликлинику, которая предоставляет врачей в сад.

«Первый раз я пришел, мне сразу сказали, что поликлиника не будет заставлять своих медиков в саду ничего контролировать и выдавать», – цитирует отца мальчика Ura.ru.

Муковисцидоз – это генетическое и неизлечимое заболевание. Прием лекарственных средств жизненно необходим малышу. Он должен развиваться, только вот руководство поликлиники препятствует образовательной деятельности.

В региональном департаменте здравоохранения семье мальчика передали, что они должны сами обо всем договориться с поликлиникой. Запрос по данной ситуации также направили в региональный департамент образования и науки. Ответ на него ожидается.

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