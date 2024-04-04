По примеру Кологривого: экс-футболиста «Спартака» и «Химок» Ахмедова устроил дебош в кафе

Экс-футболист «Спартака» и «Химок» Камалутдина Ахмедова задержали за дебош в одном из кафе Москвы. Об инциденте сообщает Telegram-канал 112.

Ахмедов выпил большое количество алкоголя в одном из заведений на Комсомольском проспекте. Он начал себя агрессивно вести, буянил и мешал отдыхать спокойным посетителям. Персонал кафе был вынужден вызвать наряд.

Спортсмена задержали и отвезли в отдел. Однако парень продолжал буянить в полиции пока не уснул. Проснувшись, Ахмедов осознал произошедшее, извинился и под утро был отпущен под обещание держать себя в руках.

Камалутдин Ахмедов — мастер спорта России. В 90-х и 2000-х он играл за молодежные клубы «Анжи» и московского «Спартака». После он выступал в дубле в основном составе красно-белых. Затем перешел в «Химки» и играл еще за ряд клубов. Является финалистом Кубка России по футболу сезона 2004/05.

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