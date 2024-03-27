Массивный Land Cruiser Prado с красивым номером: кто встречал Никиту Кологривого из спецприемника

Актер Никита Кологривый отсидел положенные ему семь суток за пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Сегодня, 27 марта, он вышел на свободу. Встречал знаменитость массивный Land Cruiser Prado с красивым номером, который зарегистрирован на местного коммерсанта, передает Ngs.ru.

Появления Кологривого возле изолятора временного содержания ожидали журналисты и черный внедорожник. Когда актер вышел из отделения, он тут же нырнул в машину с красивыми номерами и умчался на ней в даль. При этом автомобиль буквально сорвался с места и едва не сбил напирающих корреспондентов. На их вопросы звезда сериала «Слово пацана» предпочел не отвечать.

Машина, которая встречала Никиту, принадлежит новосибирскому бизнесмену, который владеет двумя компаниями. Одна из фирм занимается подбором персонала, а другая — осуществляет розничную торговлю пивом.

Ранее хирург Иван Володченков заявил, что скоро Кологривый сможет играть «только бомжей». Все дело в образе жизни актера.