По подозрению в мошенничестве задержан экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев

Задержан экс-руководитель Московского академического театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаев. Ему грозит до 10 лет колонии за мошенничество.

Как пишет Telegram-канал Mash, следствие считает, что Агаев заключал на свой ИП договоры с собственным театром. Согласно документам, он должен был написать несколько сценариев и передать права на них театру.

Позже Агаев подделывал отчеты и получал 4% от кассовых сборов за спектакли. Таким образом он нанес ущерб бюджету в размере более 20 миллионов рублей.

В настоящее время Агаев находится в полиции. Принадлежащие ему и его родственникам счета заморожены.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятке в отношении директора МХАТ Владимира Кехмана. Его обвинили в получении многомиллионной выплаты в виде дорогостоящего транспортного средства.