«Мерседес» V-класса за 27 млн рублей: СК возбудил дело о взятке в отношении директора МХАТ Кехмана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятке в отношении директора МХАТ Владимира Кехмана. Его обвинили в получении многомиллионной выплаты в виде дорогостоящего транспортного средства, передает Фонтанка.

Также дело возбудили в отношении генерального директора компании-подрядчика театра. Оба новых производства являются продолжением разбирательства, связанного с растратой средств МХАТ.

По версии следствия, гендиректор фирмы-подрядчика купил «Мерседес» V-класса за 27 млн рублей и после передал его в пользование Кехману. А тот, в свою очередь, оказал помощь при получении строительных контрактов на объектах Минкультуры. Кроме того, как уточняют журналисты, в пользование Кехмана была передана еще одна дорогостоящая машина того же автомобильного бренда.

Ранее сообщалось, что сотрудники МХАТ оказались недовольны работой Владимира Кехмана. По их словам, директор все делал по-хитрому.