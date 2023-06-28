Не поделили невесту: в центре Ростова-на-Дону цыгане устроили массовую драку

В центре города Ростов-на-Дону произошла массовая драка. Две цыганские семьи поссорились из-за невесты. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации издания, все произошло ночью 27 июня. Представители двух семей начали конфликтовать прямо на улице. Причиной послужила девушка, которую они не могли поделить. В итоге все переросло в драку. Однако, как признался информатор, все было похоже больше на потасовку, так как особых травм никто не получил, и больше было все-таки не насилия, а шума. «То, что произошло, даже на административку не тянет», - отметил инсайдер.

На данный момент проводится проверка по факту случившегося. Участники массовой драки были опрошены сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства все еще выясняются.

Ранее в Шахтах двое мужчин повздорили из-за громкой музыки, и в ходе конфликта один зарезал второго. Соседи погибшего признались, что он был неуравновешенным и часто буянил. Тажке не исключено, что он употреблял запрещенные препараты. При этом о сожительнице умершего все отзываются в положительном ключе.