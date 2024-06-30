По необъяснимой причине: петербуржец задушил жену во время массажа

Сотрудники полиции задержали жителя Красногвардейского района Санкт-Петербурга по подозрению в убийстве супруги. Мужчина, обязанный судом наблюдаться в психиатрической клинике, не смог объяснить свой поступок, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Нетрезвого 37-летнего петербуржца задержали ночью в Парголово. Во время общения со стражами порядка он признался, что совершил убийство.

Жертвой мужчины стала его 41-летняя супруга. Подозреваемый рассказал, что начал делать возлюбленной массаж дома, а потом по необъяснимой причине заушил ее. Труп он оставил в наполненной ванне.

Петербуржец прежде привлекался к ответственности за разбой и нарушение ПДД. Однако уголовных дел в отношении его не возбуждали. Вместо этого мужчину обязали наблюдаться в психиатрической больнице.

Ранее в Приморском крае мужчина задушил 11-летнего ребенка. Совершенное им преступление было раскрыто лишь спустя 30 лет.