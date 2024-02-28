«По-другому не получается успокоить»: красноярский тренер по волейболу избил двух детей за непослушание

В Красноярске родители обвинили детского тренера по волейболу в избиении двух мальчиков палкой. Как пояснил сам педагог в разговоре с отцом второклассника, он сделал это из-за непослушания малолетних. Об этом сообщает сайт ТВК.

По данным источника, в середине февраля школьник вернулся домой после занятий спортом с побоями. Мать спросила у него, что произошло, и тот поделился методами воспитания учителя. Женщина рассказала журналистам, что тренер вывел двух мальчиков в коридор и там ударил их несколько раз инвентарем. После этого занятие продолжилось.

Родители второго младшеклассника решили не обращаться в полицию, поэтому заявление было получено только от одной стороны. Теперь проводится административное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

К слову, папа пострадавшего ребенка предоставил журналистам запись телефонного разговора с тренером. В нем мужчина признался, что действительно ударил детей и сделал это из-за его плохого поведения.

«По-другому не получается успокоить. <…> После этого он всю тренировку провел замечательно, был большой молодец», - сказал тренер.

Ранее в Москве школьники жестоко избили одноклассника, у которого заметили вейп.