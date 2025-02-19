«Пнули ногой в живот, а потом — в лицо»: силовики ворвались на детскую тренировку в Краснодаре

В Краснодаре 13 февраля силовики ворвались в академию единоборств и уложили несовершеннолетних лицом в пол. Дети сильно испугались и рассказали о произошедшем родителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По информации источника, около 22:00 в зале проходило занятие у старшей группы, все спортсмены в которой несовершеннолетние. В какой-то момент тренировка была прервана пришедшими силовиками. Отмечается, что их было около 15 человек. Они повалили всех на пол.

«Мой 16-летний сын сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Он не стал выполнять приказ, и тут же к нему подбежали люди в форме и грязных берцах, и пнули ногой в живот, а потом — в лицо», - рассказала мама одного их юных спортсменом.

Отпустили детей только после разговора с их тренером. Предварительно, силовики искали в академии нелегальных мигрантов. Родители одного из мальчиков сообщили, что подросток так испугался, что весь вечер проплакал, не успокаиваясь.

Мамы юных спортсменов думают над тем, чтобы написать групповое обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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