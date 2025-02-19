Отбросило на несколько метров: инвалида-колясочника сбили в Подмосковье

В Подмосковье машина на большой скорости сбила инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Мужчина выжил. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 33-летний россиянин пересекал дорогу в положенном месте. Один автомобиль пропустил пешехода, но другой не стал останавливаться перед «зеброй» и снес инвалида. Мужчину от столкновения отбросило на несколько метров, а его кресло превратилось в груду метала.

Все произошло на глазах женщины, которая тоже переходила дорогу. После случившегося она поспешила к пострадавшему, чтобы помочь ему.

Мужчине повезло, он отделался лишь несколькими травмами. В больнице у него обнаружили перелом костей голени и сильный ушиб поясницы.

Отметим, что, по данным СМИ, за рулем машины, сбившей человека, находился 31-летний мужчина.

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