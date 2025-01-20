Плохо себя вел: капризный школьник ощутил всю тяжесть вины под 154-килограммовой матерью и умер

Суд в Соединенных Штатах приговорил женщину к 6 годам колонии за убийство несовершеннолетнего. Американка, страдающая ожирением, раздавила насмерть приемного сына, передает Mirror.

По данным СМИ, жительница северо-Западной Индианы сделала это в воспитательных целях. Десятилетний мальчик в последний день своей жизни сильно капризничал и отказывался выполнять домашние дела.

В какой-то момент американка устала переубеждать ребенка и села на него. Мальчик стал задыхаться под 154-килограмовой мамой. Когда приемный сын перестал двигаться, то женщина подумала, что он притворяется.

Однако из-за удушья и травм ребенок скончался. В полицию обратился сосед американки. Он заявил, что в доме рядом жестоко обращаются с детьми.

Ранее в США гей-пару* (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) приговорили к вековому заключению за изнасилование детей. От их действий пострадали мальчики 10 и 12 лет.

*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ