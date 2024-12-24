Гей-пара* (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в США предстала перед судом за изнасилование несовершеннолетних. Мужчины взяли мальчиков из детдома и подвергли их издевательствам, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Партнеры усыновили детей и воспитывала их в богатом пригороде Атланты. Они регулярно принуждали несовершеннолетних к близости и снимали это на видео. Мальчикам, которых забрала из детдома гей-пара*, 10 и 12 лет.

Для отцов прокуратура запросила большой срок. В итоге их приговорили к вековому заключению. При этом у осужденных не будет права на условно-досрочное освобождение.

Ранее в Соединенных Штатах произошло одно из самых страшных преступлений в истории. Местный житель обезглавил своего годовалого сына и потряс этим полицейских.

*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ