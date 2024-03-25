Не решались напасть из-за усиленной охраны: террористы приходили в «Крокус» в дни концертов SHAMAN и Лепса

Двое из четырех террористов были замечены в «Крокус Сити Холле» за две недели до совершения вооруженного нападения на людей. Они приходили в дни выступлений певцов Григория Лепса и SHAMAN. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Со слов источника, преступники несколько раз посещали помещение, в котором 22 марта совершили теракт. Одна из версий следствия – они не решались реализовать свой план из-за усиленной охраны на выступлениях известных российских исполнителей. Поэтому 8-11 марта они приезжали для «разведывания обстановки».

Отметим, что один из арестованных был замечен в «Крокусе» за день до концерта Лепса. Он общался с 16-летним сотрудником и узнавал у него, где и что находится в здании.

К слову, террориста также заснял фотограф, работавший на концертной площадке незадолго до теракта. Он пришел как обычный посетитель, при этом странно себя вел и молился.

Напомним, что 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом рок-группы «Пикник». Они открыли огонь по посетителям, а после подожгли зал. По последним данным, погибшими числятся 133 человека, более 150 пострадали.

Ранее стало известно число эвакуированных из «Крокуса» во время теракта людей.