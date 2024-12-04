Плевали в женщину и дразнили: подростки издевались над уборщицей общественного туалета в Москве
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В Москве полиция начала проверку подростков, издевавшихся над женщиной. Объектом внимания детей стала уборщица общественного туалета: несовершеннолетние плевали в россиянку, дразнили и открывали дверь в помещение.
О начале проверки узнало ИА Регнум.
Подростки снимали издевательства на видео, затем выложили в сеть. На опубликованных изданием кадрах видно, как они провоцируют женщину. В итоге та метнула в подростков пластиковое ведро. Молодые люди забрали его с собой и хвастались как «трофеем».
Полиция изучает попавшее в интернет видео. Устанавливаются личности подростков и родителей, сообщил агентству источник.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что россиянин накачал наркотиками 9-летнюю девочку и надругался. Происходящее мужчина снимал на видео.