Плевали в женщину и дразнили: подростки издевались над уборщицей общественного туалета в Москве

В Москве полиция начала проверку подростков, издевавшихся над женщиной. Объектом внимания детей стала уборщица общественного туалета: несовершеннолетние плевали в россиянку, дразнили и открывали дверь в помещение.

О начале проверки узнало ИА Регнум.

Подростки снимали издевательства на видео, затем выложили в сеть. На опубликованных изданием кадрах видно, как они провоцируют женщину. В итоге та метнула в подростков пластиковое ведро. Молодые люди забрали его с собой и хвастались как «трофеем».

Полиция изучает попавшее в интернет видео. Устанавливаются личности подростков и родителей, сообщил агентству источник.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что россиянин накачал наркотиками 9-летнюю девочку и надругался. Происходящее мужчина снимал на видео.