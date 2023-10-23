Плавал в ручье с перевязанными веревкой ногами: пропавшего десять дней назад мужчину нашли мертвым

Поиски мужчины, который десть дней назад пропал на территории Ленинградской области, завершены. Его нашли мертвым в ручье со следами убийства на теле. Сейчас все обстоятельствах гибели россиянина выясняют правоохранители, передает 78.ru.

Сообщение об исчезновении 34-летнего мужчины поступило десять дней назад. Он ушел из дома в серой куртке, синих джинсах и черных ботинках. Куда отправлялся житель Ленобласти, неизвестно. Для поисков россиянина были привлечены специалисты из различных организаций и волонтеры.

В итоге мужчину нашли — страшную находку сделала жительница Каменногорска. Она обнаружила труп в ручье. При этом ноги у него были перевязаны веревкой. Также на теле зафиксировали многочисленные ножевые ранения. В настоящий момент стражи порядка выясняют детали случившегося, а также устанавливают личность того, кто может быть причастен к совершению убийства.

Ранее в Якутии произошло убийство четырех человек. Трупы обнаружили в частном доме, на всех телах были пулевые ранения.