Платил крупные суммы более 100 подросткам: продюсеру аниме «Твое имя» Ито грозит тюрьма за педофилию

Продюсеру полнометражных аниме-фильмов Коичиро Ито грозит тюрьма в Японии. Его обвинили в домогательствах. Жертвами фигурант уголовного дела избирал подростков, передает Times Entertainment.

Ито был арестован еще в феврале прошлого года. Продюсера уличили в получении откровенных фотографий от несовершеннолетней. В марте он вновь был заключен под стражу за совращение девушки 15 лет.

Всего, как утверждают журналисты, Ито домогался более 100 подростков. Она платил им крупные сумму за откровенные фотографии и предлагал встречаться.

Ито уже был признан виновным судом. В скором времени ему будет оглашен приговор. За совершенные преступления ему грозит тюремное заключение.

Ранее глава одного из семейств 10 лет развращал дочь, когда мать уезжала проведать бабушку. Он вел видеодневник, в котором описывал свои ощущения.