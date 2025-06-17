Пластического хирурга Лонскую потребовали посадить на 11 месяцев после операции, от которой ослепла Инна Борода

27 июня в Москве вынесут приговор пластическому хирургу Екатерине Лонской. Напомним, после операции у нее ослепла Инна Борода - жена президента Федерации еврейских общин России.

Адвокат Инны Андрей Алешкин сообщил сайту 360.ru, что прокурор требует для Лонской 11 месяцев лишения свободы и запрет в течение трех лет на работу пластическим хирургом, а также удовлетворения гражданского иска.

Адвокат сообщил, что защита поддерживает мнение прокурора.

«Считаем его законным и обоснованным», - высказался Алешкин.

Другой адвокат Инны – Александр Добровинский - рассчитывает на справедливое решение по делу.

«Собственно, это то, чего мы добиваемся в этом суде. Ждем приговора суда, надеясь на справедливость», - сообщил он.

Напомним, жена раввина Александра Бороды сделала у Лонской блефаропластику, но в результате веки перестали закрываться, зрение упало. Инна выполнила повторные операции за границей, зрение вернулось на один глаз и только на 30%.

Ранее она опровергла, что благодарила персонал клиники цветами.