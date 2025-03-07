«Как объяснить ребенку?»: ослепшая после пластики Инна Борода впервые высказалась о трагедии
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Частично потерявшая зрение после блефаропластики жена президента Федерации еврейских общин РФ Инна Борда впервые высказалась о трагедии. Женщина опровергла информацию, что благодарила персонал клиники цветами после операции.
Комментарий пострадавшей приводит Kp.ru.
Журналисты издания поинтересовались о ее самочувствии. Инна рассказала, что четырехлетний ребенок подходит с просьбой почитать перед сном и не может понять, почему мама этого не делает.
«Как объяснить ребенку, почему вдруг мама перестала видеть?» - говорит Борода.
Она прокомментировала информацию о том, будто после операции была всем довольна и заказала персоналу цветы. Борода назвала это «бредом».
По ее словам, букеты присылали супруг и друзья – они морально поддерживали Инну.
«А при выписке я их оставила в клинике. Не забирать же с собой!» - поделилась она.
Напомним, Борода требует с пластического хирурга Екатерины Ланской 27 млн рублей. Врач находится под домашним арестом.
Ранее ведущая Алла Довлатова призналась, что планирует сделать пластическую операцию. Она призналась, что не хочет превращаться в «сморщенное яблочко».