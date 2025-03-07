«Как объяснить ребенку?»: ослепшая после пластики Инна Борода впервые высказалась о трагедии

Частично потерявшая зрение после блефаропластики жена президента Федерации еврейских общин РФ Инна Борда впервые высказалась о трагедии. Женщина опровергла информацию, что благодарила персонал клиники цветами после операции.

Комментарий пострадавшей приводит Kp.ru.

Журналисты издания поинтересовались о ее самочувствии. Инна рассказала, что четырехлетний ребенок подходит с просьбой почитать перед сном и не может понять, почему мама этого не делает.

«Как объяснить ребенку, почему вдруг мама перестала видеть?» - говорит Борода.

Она прокомментировала информацию о том, будто после операции была всем довольна и заказала персоналу цветы. Борода назвала это «бредом».

По ее словам, букеты присылали супруг и друзья – они морально поддерживали Инну.

«А при выписке я их оставила в клинике. Не забирать же с собой!» - поделилась она.

Напомним, Борода требует с пластического хирурга Екатерины Ланской 27 млн рублей. Врач находится под домашним арестом.

Ранее ведущая Алла Довлатова призналась, что планирует сделать пластическую операцию. Она призналась, что не хочет превращаться в «сморщенное яблочко».