Отправили в СИЗО на два месяца: похититель кенгурят расплакался в зале суда

Суд избрал меру пресечения в отношении молодого человека, который похитил трех кенгурят из российских зоопарков. На заседании обвиняемый раскаивался и уверял, что встал на путь исправления, передает Telegram-канал Сапа.

Парень с детской внешностью, из-за которой его стали называть в Сети карликом, очень эмоционально отреагировал на происходящее с ним. Он расплакался, когда находился в суде.

«Я просто увидел его и украл. Хотел с волком сфотографироваться, больше ничего не хотел. Я прошу прощения у того, чей был кенгуру», — заявил похититель.

Однако на мере пресечения это никак не отразилось. Фигуранта дела арестовали на два месяца. Ранее он уже был судим за кражу с проникновением в жилище.

Правоохранители нашли 31-летнего похитителя кенгурят с сумкой в электричке. Куда направлялся мужчина, не известно.