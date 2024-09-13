Планировал вернуться на родину в конце сентября: тело китайского туриста нашли у многоэтажки в Новосибирске

В Новосибирске найден мертвым пропавший 21-летний китайский турист. Известно, что в конце сентября путешественник собирался вернуться на родину.

Об обнаружении тела сообщает Telegram-канал Сапа.

Молодой человек прибыл в Россию 11 июля. Успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге, в Новосибирск приехал 2 сентября, снимал там квартиру.

6 сентября он сделал последний звонок родителям, после чего пропал. Родственники искали его в том числе по соцсетям.

Установлено, что парень умер 7 сентября. Тело нашли возле дома в Новосибирске. Накануне его видели в супермаркете: юноша купил продуктов на 6 тыс. рублей и отправился домой. Однако он поднялся не на 16 этаж, где арендовал жилье, а на третий.

Ранее сообщалось о смерти 36-летнего бодибилдера Ильи Ефимчука. Спортсмен потерял сознание и скончался спустя несколько дней.