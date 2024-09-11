В возрасте 36 лет умер бодибилдер Илья Ефимчук, который питался семь раз в день

Стало известно о смерти 36-летнего бодибилдера Ильи Ефимчука. Спортсмен потерял сознание 6 сентября, а 11-го числа скончался в больнице.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Белорусскому спортсмену стало плохо, когда он был дома с женой. Ему вызвали скорую, бодибилдера госпитализировали.

Врачи почти неделю боролись за жизнь спортсмена, но 11 числа он скончался. Причина смерти не указывается, ее назовут эксперты.

Ефимчук носил прозвище Голем. Он весил 160 кг, имел рост 185 см. Илья вел блог, в нем рассказывал, что ест семь раз в день. Ежедневно он получал 16500 калорий.

Ранее сообщалось о смерти 40-летнего журналиста Антона Здобнова. Его не стало спустя месяц после юбилея. Здобнов известен как бывшее доверенное лицо политика Григория Явлинского.