Планировал устроить теракт в школе: силовики задержали 16-летнего подростка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка в Липецкой области. Несовершеннолетнего жителя региона заподозрили в подготовке теракта в образовательном учреждении, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По данным СК, во время обысков дома у юноши нашли три травматических пистолета, макеты патронов и националистическую литературу. Также известно, что несовершеннолетний вступал в переписку с пользователями одного из мессенджеров и пропагандировал деятельность запрещенных в России террористических организаций. При этом он высказывался, что собирается устроить расправу над людьми в одном из образовательных учреждений или в других местах на территории региона.

Для установлениях всех обстоятельств дела следователи назначали ряд экспертиз. В том числе на вменяемость будет проверен сам юноша, подозреваемый в подготовке теракта. В случае признания подростка виновным в инкриминируемом деянии ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Красноярске. Они задержали девятиклассника, который хотел устроить взрыв.