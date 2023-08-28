Хотел устроить взрыв на рынке: силовики задержали девятиклассника за подготовку теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку теракта в Красноярске. В рамках оперативных действий силовики задержали девятиклассника, который планировал устроить в городе взрыв, сообщает Telegram-канал Baza.

Малолетний подозреваемый оказался в руках у сотрудников ФСБ во время получения компонентов для самодельного взрывного устройства. СВУ потребовалось подростку для того, чтобы совершить теракт на Кировском рынке, что располагается на Транзитной улице. Собрать бомбу 16-летнй девятиклассник решил самостоятельно. Для этого он заказал необходимые детали в интернете.

Сотрудники спецслужб знали о плане мальчика. Вечером 23 августа они поджидали его возле кафе на Кишиневской улице. Именно там должна была состояться передача компонентов. Подросток пришел в указанное место и оказался задержан. Дома у него нашли дымовые шашки и химические элементы. По факту подготовки несовершеннолетним взрыва было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области правоохранители пресекли деятельность банды подростков. Юноши совершали разбойные нападения и угрожали сверстникам расправой.