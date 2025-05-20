Планировал нападение при помощи ChatGPT: 16-летний ученик накинулся с ножом на школьников

В Финляндии правоохранители задержали 16-летнего подростка, который совершил нападение на школьников в образовательном учреждении города Пирккала. Юноша полгода составлял план при помощи ChatGPT, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Перед нападением несовершеннолетний выложил в социальных сетях пост, в котором объяснил причину поступка. Подросток написал, что уже долгое время его тяготит чувство одиночества и что у него нет друзей.

В тот день, когда все произошло, школьник выбежал из туалета и набросился с ножом на девочек. Свои действия он снимал на камеру. В результате нападения пострадали минимум три человека. Большой трагедии удалось избежать: вооруженного подростка задержали стражи порядка, оперативно прибывшие по вызову.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина ударил несколько раз ножом 11-летнего мальчика. Пострадавшего школьника экстренно доставили в больницу.