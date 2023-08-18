Пламя заметила дочь: в Москве подожгли балкон бывшего следователя, который вел дело Михаила Ефремова

В Москве неизвестные разлили бензин на балконе экс-следователя и подожгли его. Известно, что следователь работал по делу актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП.

Подробности происшествия сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По информации издания, пламя на балконе заметила дочь. Он была в этот момент дома. Причина поджога неизвестна. Начата проверка.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, инцидент произошел накануне в квартире в Восточном Бирюлево. Поджигатели сбежали с места происшествия – их ищет полиция.

Напомним, Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы после ДТП, в результате которого погиб водитель встречного фургона. Актер планировал подать ходатайство о смягчении наказания, а именно замене срока принудительными работами, но в феврале отозвал прошение. Адвокат Андрей Алешкин назвал возможную причину такого решения.