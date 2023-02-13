Адвокат назвал негласную причину, по которой Ефремов решил остаться в колонии

59-летний актер Михаил Ефремов отозвал ходатайство о смягчении наказания принудительными работами. Звездный адвокат Андрей Алешкин назвал возможную причину такого внезапного и нелогичного решения.

Он оценивал шансы Ефремова на положительное решение как высокие. В пользу актера были основания для замены срока.

«Полагаю, решение отозвать ходатайство могло быть продиктовано неофициально поступившей информацией, что прошение не удовлетворят», - допустил защитник.

Ефремов решил не рисковать, чтобы избежать информационного негатива, предположил адвокат в разговоре с КП.

Непосредственно защитник актера Юрий Падалко уточнил, что Ефремов самостоятельно решил отозвать прошение. При этом юрист не назвал причину данного шага – у юриста нет полномочий это комментировать.

«Это его добровольное решение», - сказал Падалко Газете.Ru.

Напомним, в 2020 году Ефремову назначили 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП. Срок заканчивается в конце 2027-начале 2028 года.

Об отзыве ходатайства стало известно 13 февраля. Актер не давал комментариев. Вопрос о прекращении производства будет решен в ходе судебного заседания 17 февраля.