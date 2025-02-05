Был объявлен в федеральный розыск: задержан многократный чемпион России по легкой атлетике

В Москве правоохранители задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина. Ранее 35-летний спортсмен был объявлен в федеральный розыск.

Накануне Толстихина задержали на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. Выяснилось, что мужчина приехал в столицу в мае прошлого года, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спортсмена осудили в 2017 году за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. В 2019 году он также попался на глаза полиции, когда украл iPhone у москвички. Тогда бегуна приговорили к принудительным работам, но ему удалось скрыться. Позже его объявили в федеральный розыск.

Марк Толстихин — родом из Смоленской области. Является мастером спорта по легкой атлетике. Неоднократно побеждал в соревнованиях по России и участвовал в чемпионатах Европы по кроссу и горному бегу.

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