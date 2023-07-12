Плакала и просила отпустить к детям: приемная мать Далера признала мошенничество с выплатами на ребёнка

Опекунша, обвиняемая в смерти 6-летнего Далера, призналась на суде, что полгода получала выплаты на умершего приемного сына. Обвинения в убийстве и истязании малолетнего она отрицала.

О поведении женщины на суде о продлении ей меры пресечения сообщил сайт E1.ru. Журналисты пообщались с адвокатом обвиняемой Жанной Калегиной.

Она сообщила, что приемная мать Далера «очень переживала, плакала» и просила отпустить к детям, настаивала на домашнем аресте. На суде женщина утверждала, что с ребенком произошел несчастный случай.

Опекунша призналась по статье о мошенничестве: она, действительно, полгода получала выплаты на мертвого ребенка. Остальные обвинения приемная мать умершего продолжила отрицать.

12 июля стало известно, что ее супруг собирается подавать на развод. Мужчина узнал, что у жены была анкета на сайте знакомств. В доме обвиняемой остались смарт-часы, на которые продолжают поступать оповещения о сообщениях от мужчин на сайте.

Супруг поддержал решение суда оставить жену в СИЗО. Он считает, что так будет безопаснее для семьи, включая детей, которых скоро вернут из приюта.